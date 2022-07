धार बस हादसे में अब तक 15 की मौत, PM मोदी-CM शिवराज सहित इन नेताओं ने जताया दु:ख

Madhya Pradesh

धार, 18 जुलाई। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर-खरगोन के बीच आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां इंदौर से महाराष्ट्र के पुणे जा रही महाराष्ट्र परिवहन निगम की बस सोमवार सुबह 10 बजे के करीब खलघाट में नर्मदा नदी के पुल से नीचे गिर गई। बस 40 यात्री सवार थे। हादसे में अब तक 15 शवों को निकाला जा चुका है। वहीं, असमय मारे गए लोगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दु:ख जताया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का भी एलान किया है।

PM Modi saddened by the loss of lives in Dhar bus accident in Madhya Pradesh "Rescue work is underway and local authorities are providing all possible assistance to those affected," says PM. pic.twitter.com/otU8vM04uk — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

Dhar bus accident, MP | I am in touch with Dhar (MP) Collector & Maharashtra ST officials & they are coordinating rescue operations & medical aid and treatment to the injured passengers: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/SDHMLypIz9 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में धार बस दुर्घटना में लोगों की मौत से दु:खी हूं। "बचाव का काम चल रहा है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं।" वहीं, देवेंद्र फडनवीस ने ट्वीट कर कहा कि मैं धार (एमपी) कलेक्टर और महाराष्ट्र के अधिकारियों के संपर्क में हूं और घायल यात्रियों के उपचार सहित अन्य क्रियाओं पर ध्यान रखें हुए हूं।

वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दु:ख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी पर बस गिरने से कई अनमोल जिंदगियों के निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं।

Till now, 13 bodies have been recovered. Rescue operation underway. I've spoken with Maharashtra CM and Dy CM. We're making every possible arrangement. Directions given for probe. I've also directed Min Kamal Patel to reach the spot: MP CM Shivraj Singh Chouhan on Dhar accident pic.twitter.com/XRYhL7QJBz — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि स्थानीय प्रशासन घटना स्थल पर मौजूद है। राहत और बचाव का कार्य तीव्र गति से जारी है। बस को निकाल लिया गया है। खरगोन और धार जिला प्रशासन के साथ मैं निरंतर संपर्क में हूं। साथ ही घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के भी निर्देश दे दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

बस हादसे में मारे गए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएसआरटीसी (महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम) को नर्मदा नदी में एमएसआरटीसी बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है।

Maharashtra CM Eknath Shinde has instructed MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) to provide ex gratia of 10 lakhs each to the kin of the deceased in the MSRTC bus accident in Narmada river: Maharashtra Chief Minister's Office (CMO) (File photo) pic.twitter.com/WafZXbdYdz — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 18, 2022

