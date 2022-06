Madhya Pradesh

सागर, 18 जून। मप्र के सागर में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्‍याशी सह‍ित न‍िगम के 48 वार्ड पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के नामांकन जमा कराए। इस दौरान पार्टी ने एकजुटता द‍िखाने के ल‍िए शाम‍ियाना लगाकर शक्‍त‍िप्रदर्शन किया, मंच से नेताओं ने हुंकार भरी, दमखम द‍िखाया। बाद में करीब डेढ क‍िलोमीटर पैदल रैली के रुप में कलेक्‍टोरेट पहुंचकर नामांकन जमा कराए। इस दौरान मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोव‍िंद राजपूत, सांसद, व‍िधायक सह‍ित तमाम नेता और पदाध‍िकारी और कार्यकर्ता साथ थे।

भाजपा की महापौर प्रत्‍याशी संगीता डॉ सुशील त‍िवारी सह‍ित पार्षदों के शन‍िवार को नामांकन जमा कराए गए। महापौर के नामांकन जमा करने के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोव‍िंद सिंह राजपूत, व‍िधायक शैलेंद्र जैन, सांसद राजबहादुर सिंह मौजूद रहे।

सागर भाजपा का अजेय गढ है, रहेगा: भूपेंद्र सिंह

इसके पहले सभी रैली के रुप में कलेक्‍टोरेट पहुंचे थे। यहां पर भारी लाव-लश्‍कर व हुजूम के साथ भाजपा ने संगठन की एकजुटता का प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया। बस स्‍टैंड के पास आयोज‍ित कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र स‍िंह ने कहा कि कांग्रेस यह समझ ले कि सागर भाजपा का अजेयगढ है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब सागर का व‍िकास रोकना है और कोई नहीं चाहता कि सागर का व‍िकास रुके।

22 के नाम वापसी और 6 जुलाई को वोट‍िंग

बता दें क‍ि सागर नगर न‍िगम के ल‍िए शन‍िवार को नामांकन जमा करने की आख‍िरी तारीख थी। अब 22 तक नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद 6 जुलाई को न‍िगम महापौर व पार्षदों के ल‍िए वोट‍िंग होगी तो 17 जुलाई को मतगणना होगी।

