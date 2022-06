Madhya Pradesh

सागर, 20 जून। मप्र के सागर में नगर न‍िगम चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा ने रईस मह‍िलाओं को अपना प्रत्‍याशी बनाया है। सालाना कमाई, स्‍थाई-अस्‍थाई संपत्‍त‍ियों और बैंक बैलेंस के मामले में दोनों ही करोडपत‍ि की श्रेणी में है। हालांकि दोनों पर बैंक व वित्‍तीय संस्‍थाओं का कर्ज भी कम नहीं है।

सागर में कांग्रेस-भाजपा की महापौर प्रत्‍याशी करोडपत‍ि हैं, कांग्रेस प्रत्‍याशी न‍िध‍ि जैन तो पत‍ि से ज्‍यादा रईस हैं, तो भाजपा प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी के ऊपर बैंक का लोन है, जबक‍ि उनके पत‍ि पर एक रुपए का भी कर्ज नहीं है। संगीता त‍िवारी 71 लाख से अध‍िक के कर्ज में हैं तो कांग्रेस की न‍िध‍ि जैन पर 26 लाख 50 हजार रुपए से अध‍िक का कर्ज है। जबक‍ि इनके पत‍ि सुनील जैन की कमाई इनसे काफी कम होने के बावजूद साढे 5 करोड रुपए से अध‍िक के कर्जे में हैं। कांग्रेस प्रत्‍याशी की बीते साल पत‍ि से करीब 7 गुना अध‍िक आय है।

(1) भाजपा महापौर प्रत्‍याशी के आय-व्‍यय, संपत्‍त‍ियों का लेखा-जोखा

हाथ में नकदी

- संगीता तिवारी- 4 लाख 75 हजार 600 रुपए

- पति सुशील तिवारी - 4 लाख 90 हजार 100 रुपए

जंगम आस्तियों (अस्थाई संपत्तियां) का कुल मूल्य

- संगीता तिवारी - 62 लाख 83789 रुपए

- पति सुशील तिवारी - 1 करोड़ 50 लाख 24,385 रुपए

स्थाई आस्तियों की कुल कीमत

- संगीता तिवारी - 79 लाख 35547 रुपए

- पति सुशील तिवारी - 2 करोड़ 2 लाख 2 हजार 994 रुपए

बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से कुल ऋण

- संगीता तिवारी - 71 लाख 73 हजार 324 रुपए

- पति - कोई ऋण नहीं

वर्ष 2020-21 में कुल आय

- संगीता तिवारी- 13 लाख 75 हजार 270 रुपए

- पति सुशील तिवारी - 21 लाख 24 हजार 548 रुपए

(2) कांग्रेस प्रत्‍याशी के आय-व्‍यय, संपत्‍त‍ियों का लेखा-जोखा

हाथ में नकदी

- निधि जैन- 10 लाख 6 हजार रुपए

- पति सुनील जैन- 1 लाख 17 हजार रुपए

- बेटी समृद्धि- 1 लाख 7 हजार रुपए

जंगम आस्तियों (अस्थाई संपत्तियां) का कुल मूल्य

- निधि जैन- 4 करोड़ 54 लाख 84 हजार 768 रुपए

- पति सुनील जैन- 1 करोड़ 39 लाख 58 हजार 920 रुपए

- बेटी समृद्धि- 12 लाख 96 हजार 236 रुपए

स्थाई आस्तियों की कुल कीमत

- निधि जैन- 9 करोड़ 63 लाख 43 हजार 149 रुपए

- पति सुनील जैन- 5 करोड़ 56 लाख 24 हजार 861 रुपए

- बेटी समृद्धि- 12 लाख 96 हजार 237 रुपए

बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से कुल ऋण

- निधि जैन- 26 लाख 50208 रुपए

- पति सुनील जैन- 2 करोड़ 52 लाख 48 हजार 470 रुपए

- बेटी समृद्धि- 00 रुपए

वर्ष 2020-21 में कुल आय

- निधि जैन- 96 लाख 12 हजार 170 रुपए

- सुनील जैन- 7 लाख 62 हजार 550 रुपए

- बेटी समृद्धि- 6 लाख 64 हजार 200 रुपए

During the municipal elections in Sagar, MP, Congress and BJP have made rich women their candidates. Both in terms of annual earnings, fixed-temporary assets and bank balance are in the category of crorepati. However, the debt of banks and financial institutions on both is also not less.