इंडियन आर्मी देश की सीमा की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि सेना की खाली जमीन पर खेती भी करने जा रही है। सागर में मल्टीलेयर के एक्सपर्ट आकाश चौर​सिया के कपूरिया स्थित मॉडल फॉर्म हाउस पर सेना खेती के तरीके सीखने पहुंची थी।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

इंडियन आर्मी और खेती का क्या रिश्ता हो सकता है, पड़ गए न सोच में! सागर में सेना जैविक खेती, मल्टीलेयर फॉर्मिंग और गो-आधारित खेती के तरीके सीख रही है। खेती के एक्सपर्ट आकाश चौरसिया ने सेना के जवानों को खेती की विभिन्न तरीकों व बारीकियों की जानकारी दी।

Indian Army मप्र के सागर में कपूरिया स्थित आकाश चौर​सिया के मॉडल फॉर्म हाउस पर बीते दिनों इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आकाश ने जैविक कृषि, मल्टीलेयर कृषि एवं संपूर्ण कृषि विकास के मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। आकाश ने सेना के जवानों के साथ कृषि को लाभकारी व मिट्टी के अच्छे स्वस्थ के विषय में जानकारी साझा की, जवानों ने जैविक खाद निर्माण विधियों का खेत में अवलोकन किया। मल्टीलेयर कृषि पद्धति में अलग-अलग फसलों को कैसे लगाया जाता है, इसका प्रशिक्षण लिया। साथ ही मिट्टी के प्रकार व उसमें लगने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं अत्याधुनिक तकनीक से सब्जियों को डीहाईड्रेड कर मूल्य संवर्धन के भी तरीके जाने।

असल जिंदगी में रियल हीरो, कहलाते हैं जेम्स बॉन्ड! साथी बुलाते हैं सुपरकॉप

वर्मी कम्पोस्ट बनाने के तरीके भी सीखे

English summary

The Indian Army not only protects the borders of the country, but is also going to do farming on the vacant land of the army. In Sagar, the army had come to learn the methods of farming at the model farm house of Akash Chaur Siya, a multilayer expert in Kapuria.