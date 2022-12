देश में आइकॉन होगा खजुराहो, 1561 करोड़ से बनेगी आइकॉनिक सिटी

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Khajuraho विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो की सूरत बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर केंद्र सरकार ने देश में 17 आइकॉनिक​ सिटी बनाने का निर्णय किया था। इसमें बुंदेलखंड का खजुराहो भी शामिल है। आइकॉनिक सिटी के लिए करीब 1561 करोड़ रुपए खर्च कर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खजुराहो को विकसित व सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही हैं।

Central government के आइकॉनिक सिटी खजुराहो की जल्द ही सूरत बदलने जा रही है। विश्व ​पर्यटन स्थल के लिहाज से खजुराहो को स्मार्ट बनाया जाएगा। देश में यह शहर आइकॉन बनकर उभरेगा। सरकार के अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें खजुराहो में दलता पहाड़ी पर गोल्फ कोर्स तैयार होगा। यहां एस्सेल पार्क जैसा बड़ा पार्क तैयार किया जाएगा। यहां के तालाबों का संरक्षण होगा, जीर्णोद्धार कर पर्यटन के लिहाज से सौंदर्यकरण, पार्क, पाथवे, घाटों का निर्माण होगा। मल्टीपर्पज स्टेडियम तैयार होगा। यहां डांस स्कूल, एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन, कचरा प्रसंस्करण केंद्र, उच्च स्तरीय फायर सिस्टम, इंटीग्रेटेट स्पोर्ट कॉप्लेक्स, योग केंद्र, पायलट ट्रेनिंग स्कूल सहित अन्य सुविधाएं व संसाधन विकसित किए जाएंगे।

खजुराहो संवारने का जल्द काम प्रारंभ हो जाएगा

पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार के निदेशक प्रशांत रंजन सहित अन्य अधिकारी खजुराहो आए हैं। यहां रिस्पांसिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म पर वर्कशॉप में शामिल हुए थे। मीडिया से चर्चा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आइकॉनिक सिटी पर काम चल रहा है। आगामी तीन-चार महीनों में डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसके बाद खजुराहो संवारने का काम प्रारंभ हो जाएगा। आइकॉनिक सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार व शासन स्तर पर लंबे समय से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट जल्द ही जमीन पर साकार होगा।

