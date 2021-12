दहेज लेने से पति ने किया इनकार तो पत्नी ने पकड़ी जिद, 'सामान के साथ ही जाऊंगी ससुराल'

Madhya Pradesh

oi-Akarsh Shukla

भोपाल, 03 दिसंबर। दहेज लेना गैरकानूनी है, ये जानते हुए भी यह कुप्रथा आज भी देश के कई इलाकों में खुलेआम निभाई जा रही है। हमारे सामने कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें शादी के बाद भी दुल्हन पर उसके ससुराल वाले दहेज के दबाव डालते हैं। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश से एक उल्टा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां, शादी के बाद दहेज में मिला सामान न लेने की वजह से दुल्हन ने ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। वह तीन महीने से अपने मायके में ही बैठी हुई है।

यह भी पढ़ें: मुंबई में आज कोर्ट मैरिज करेंगे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, 9 दिसंबर को होगी पारंपरिक शादी

English summary

husband refused to take wedding gift wife said I will go to the in-laws house with the goods only