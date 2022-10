फेसबुक पर मोहब्बत में धोखा, प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका, परिजन ने डंडे से सिर फोड़ दिया

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Facebook पर दोस्ती के बाद मोहब्बत में बदले रिश्ते के बाद दोनों 8 साल तक साथ रहे, शारीरिक संबंध बनाए। अब प्रेमी ने धोखा दिया तो भोपाल की युवती दीपावली की रात दमोह के पालर गांव में प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात को प्रेमी के परिजन ने युवती का सिर फोड़ दिया।

Facebook की दोस्ती के बाद मुहब्बत जीवनभर का दर्द दे सकती है। दमोह में बीते रोज ऐसा ही एक मामला सामने आया। भोपाल की रहने वाली एक युवक जिले के पालर गांव में अनिल कुर्मी नाम के शादीशुदा युवक के घर के सामने धरने पर बैठ गई। युवती का कहना था कि अनिल उसका प्रेमी है और आठ साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए है। परिजन नहीं माने तो युवती घर के दरवाजे पर धरना देकर जिद पर अड़ गई। रात में करीब 12 बजे परिजन ने तैश में आकर युवती के सिर पर डंडा दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में उसे देहात थाने में रातभर बैठाकर रखा गया। उसे 12 घंटे बाद इलाज मिल सका।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दमोह के देहात थाना की पुलिस द्वारा एक युवती को जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच एवं उपचार के लिए लाया गया था। घायल युवती खुद को भोपाल निवासी बता रही थी। युवती के अनुसार वह भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। दमोह के पालर ग्राम का रहने वाला अनिल कुर्मी भोपाल में ही प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर का जॉब कर रहा था। अनिल ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर दोस्ती बनाकर उसे झांसा देकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया।

अनिल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया था

पुलिस को महिला ने जो कहानी बताई उसके अनुसार दमोह जिले के पालर ग्राम का निवासी अनिल कुर्मी 8 साल से उसके साथ शारीरिक शोषण कर संबंध बनाए हुए है। जबकि दूसरी लड़की से शादी कर घर बसा चुका है। जिस के संबंध में खजूरी थाने में उसके खिलाफ 376 अंतर्गत युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें 2019 में अनिल ने उसके साथ घर बसाने की बात कहते हुए राजीनामा करवा लिया था। राजीनामा होते ही अनिल उसे छोड़ कर भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। तब से युवती परेशान होकर दर.दर भटक रही है।

प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी, डंडे से मारपीट कर सिर फोड़ा

युवती परेशान होकर दीपावली की रात अनिल कुर्मी के घर के सामने धरना देकर बैठ गई। कुछ देर तो सब ठीक रहा करीब 12 बजे रात में युवती पर अनिल के परिजनों ने हमला कर दिया। जिसमें लाठी.डंडे से उसके साथ मारपीट की गई। हमले में युवती का सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर 100 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी। जिसमें करीब 1 बजे रात को देहात थाना पुलिस आई और उसे अपने साथ थाने ले आई। युवती के बताए अनुसार उसे 14 घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया। युवती के उपचार की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। कारण पूछने पर पुलिस का देवरान की घटना में व्यस्त होना बताया गया।

Eight years ago, a girl from Bhopal, a young man from Damoh had become friends on Facebook. Stay together after love. When the young man cheated on the girlfriend, she sat on a dharna in front of the lover's house on the night of Diwali. The family got angry and broke his head.