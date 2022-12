दिग्विजय सिंह का आरोप, खुरई एसडीएम-एसडीओपी मंत्री के नौकर बनकर काम कर रहे

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई नहीं मिला तो खुरई से मैं खुद विधानसभा का चुनाव लडूंगा। वे यहां कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। उन्होंने मप्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए।

Digvijay Singh: पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि मप्र में भय और आतंक की सरकार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। झूठे प्रकरण कायम करने का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुरई में एसडीएम और एसडीओपी मंत्री भूपेंद्र सिंह के नौकर बनकर काम कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, देखते हैं ये नौकरी कैसे कर पाते हैं...मीडिया के सवाल एक सवाल पर दिग्गी बोले कि हमारे पास क्या लोगों की कमी है? यदि खुरई से कोई नहीं मिला तो मैं खुद यहां से चुनाव लडूंगा!

विधानसभा चुनाव से पहले सागर जिले में राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर जिले की खुरई और सुरखी विधानसभा पहुंचे और दलबल व अधिवक्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने मालथौन, खुरई सहित अन्य गांवों में ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात कर समस्याएं सुनी, जिन पर बीते चुनावों में पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। जिले के नेताओं ने ऐसे करी दर्जनभर कार्यकर्ताओं के घर ले जाकर उनकी मुलाकात कराई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाया कि मैं और पार्टी आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर बनाए गए प्रकरणों की विस्तार से जानकारी भी ली है।

कांग्रेस महासचिव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि खुरई में एसडीएम और एसडीओपी भूपेंद्र सिंह के नौकर बनकर काम कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं। देखते हैं नौकरी अब कैसे करते हैंं। उन्होंने कहा कि मप्र में भय-आतंक बनाकर सरकार चलाई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण बनाने का नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के उपेक्षित होकर कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरुणोदय चौबे झूठ बोल रहे हैं। मैंने, कमलनाथजी ने और पार्टी ने उनका हर समय साथ दिया है। वे डर गए हैं, इसलिए पार्टी छोड़ दी। जब दिग्गी से सवाल पूछा गया कि खुरई में कोई कांग्रेस नेता नहीं बचा, विधानसभा में चुनाव कौन लड़ेगा? तो उनका जवाब था, हमारे पास लोगों की कमी है क्या? कोई नहीं मिला तो मैं खुद चुनाव लडूंगा।

