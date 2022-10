Damoh: देवरान हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन, हत्यारों के अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP के दमोह जिले के देवरान में मंगलवार को हुए तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को प्रशासन का बुल्डोजर गांव पहुंचा और हत्यारों के अतिक्रमण पर बुल्डोजर का कहर बरपा और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया।

मप्र के दमोह जिले में पथरिया तहसील के देवरान गांव में मंगलवार सुबह हुए गोलीकांड में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्याओं के बाद प्रदेश भर में मामला गर्माया हुआ हैं। दलित समाज द्वारा आरोपियों के घर और अतिक्रमण तोड़ने के अल्टीमेटम के 24 घंटे के अंदर प्रशासन का बुल्डोजर गांव में अतिक्रमण पर चल गया है। एसडीएम के नेतृत्व व भारी पुलिसबल की मौजूदगी में जेसीबी से अपराधियों का अतिक्रमण ढहाया गया है। एसडीएम अंजली द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर हत्याकांड के आरोपियों के अवैध निर्माण को नगर पालिका अमले और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ गया है।

3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी

दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवरान गांव में दीपावली के दूसरे दिन दो परिवारों के बीच हुए विवाद के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आज जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में नगरपालिका के अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। हत्याकांड के बाद से परिजनों एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार आरोपियों के अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी।

हेलमेट बना हथियार, युवक के सिर पर किए कई वार, इलाज के दौरान भोपाल में दम तोड़ा

दो दिन पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था

राजस्व विभाग द्वारा दो दिन पहले ही आरोपियों के घर पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के निर्देश पर एसडीएम गगन बिसेन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह की मौजूदगी में हत्याकांड के आरोपियों के मकान और दुकान को तोड़ने की कारवाई की गई इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कारवाई की गई।

English summary

After the arrest of the main accused in Tuesday's triple murder in Devran of Damoh district of MP, the bulldozer of the administration reached the village on Friday and the bulldozer wreaked havoc on the encroachment of the killers and the encroachment was demolished.