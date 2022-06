Madhya Pradesh

सागर, 27 जून। मप्र के सागर ज‍िले का एक वीड‍ियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पत‍ि कपडे की दुकान में अपनी पत्‍नी की बेरहमी से लात-घूसों से प‍िटाई कर रहा है। मह‍िला बचाव में चीखती रहती है, लेकिन पति‍ सुनने को तैयार नहीं, कभी जमीन पर पटक कर तो कभी स‍िर के बाल पकडकर घसीटता नजर आता है। यह वीड‍ियों उनकी बेटी ने ही बना डाला और प‍िता के ख‍िलाफ थाने में एफआईआर भी करा दी।

दरअसल सागर के बंडा ब्‍लॉक में शान्‍त‍िनगर मेन रोड पर रहने वाले प्रदीप जैन का खेती की जमीन बखरने और बेचने को लेकर व‍िवाद हो गया। पहले भी उनमें इस मसले पर व‍िवाद होता रहा है। रव‍िवार को जब पत‍ि-पत्‍नी में बहसबाजी हुई तो पत‍ि प्रदीप ब‍िफर पडा और तैश में आकर दुकान पर ही पत्‍नी को बेरहमी से पीटने लगा। गुस्‍से में उसने आव देखा न ताव और लगा पत्‍नी पर लात-घूसे बरसाने। पत्‍नी जमीन पर ग‍िरी तो उसने उसके चेहरे पर भी लाते मारना शुरू कर द‍िया। इतने से मन नहीं भरा तो उसने पत्‍नी के स‍िर के बाल पकडकर उसे घसीटना शुरू कर द‍िया। पत‍ि की बेरहमी की मार से पत्‍नी बेहोश हो गई।प्रदीप जैन की छोटी बेटी उसे मां को मारने से मना करती रही, लेक‍िन जब प्रदीप ने एक न सुनी तो बेटी ने मोबाइल से प‍िता द्वारा मां को पीटे जाने का वीड‍ियो र‍िकॉर्ड कर ल‍िया और थाने पहुंच गई। उसने जब थानेदार और पुल‍िसकर्म‍ियों को वीड‍ियो द‍िखाया तो तुरंत एफआईआर ल‍िखकर घर पहुंचे, लेक‍िन तब तक प्रदीप घर से भाग गया था।

मह‍िला उत्‍पीडन का मामला दर्ज

बंडा थाना के प्रभारी अनूप स‍िंह ने बताया कि बेटी द्वारा बनाए गए वीड‍ियों के आधार पर उसके प‍िता पर मह‍िला उत्‍पीडन सह‍ित अन्‍य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ल‍िया गया है। आरोप‍ी पत‍ि घर से भाग गया है।

A video of Sagar district is becoming increasingly viral. In this, a husband is brutally thrashing his wife in a clothes shop. The woman keeps screaming in defense, but the husband is not ready to listen, sometimes slamming on the ground and sometimes dragging her by the hair of her head. This video was made by his daughter and FIR was also lodged against the father in the police station.