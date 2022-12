शिकार की तलाश में गांव में घुसा तेंदुआ, इंसानों पर करने लगा हमला, बमुश्किल बची जान

सागर के बाद अब दमोह जिले में कुम्हारी में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। यहां खेत में काम कर रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत रही अन्य लोगों के शोर मचाने पर जान बच गई। इधर दिनभर तेंदुआ वन विभाग की टीम को छकाता रहा।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

बुंदेलखंड के दमोह जिले में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। तेंदुए ने जानवर तो ठीक एक युवक पर हमला कर दिया। दूसरे लोगों के चिल्लाने और शोर मचाने के बाद तेंदुआ भागा। एक खेत में बैठे व सड़क पार करते वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग की टीम और पुलिस तेंदुए की तलाश में दिनभर भटकते रहे। रात में जंगली इलाके में भी सर्चिंग चल रही है।

दोपहर कुम्हारी सगोनी के जंगलों में तेंदुए की आमद से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के अनुसार सगोनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले पड़री गांव में दोपहर में तेंदुआ देखा गया। गांव में कुद्दी अहिरवार पर हमला करने दबे पांव पीछे से बढ़ता आ रहा था। स्थानीय प्रताप सिंह ने जोर-जोर से चीखते हुए युवक को चेतावनी देकर बताया। शोर-शराबा सुनकर तेंदुआ वापस लौट गया। तत्काल ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई।

रेंजर अखिलेश चौरसिया के साथ वन अमले ने पहुंचकर मोर्चा संभाला, लेकिन तेंदुए ने वन विभाग की टीम को जमकर छकाया और घने जंगलों की ओर भाग निकला। इसी बीच में खेतों में बैठकर आराम फरमाते हुए तेंदुए के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और वन विभाग की टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कुतूहल वश तेंदुए के देखने के चक्कर में हुजूम बना कर तमाशा देखने लगे रहे। वन विभाग की टीम जंगल में सर्चिंग कर रही है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम साथ में कुम्हारी थाना प्रभारी वंदना गौर पुलिस बल के साथ जा पहुंची। इसी दौरान रोड से निकलने वाले वाहनों में से किसी ने तेंदुए का सड़क पार करते हुए वीडियो बना लिया। वन विभाग ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सावधान रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया है।

जंगल में बाघों ने रोक लिया सैलानियों का रास्ता, आधे घंटे तक सांसें थामे एकटक देखते रहे

सर्चिंग के दौरान तेंदुए ने किया हमला, गंभीर घायल



English summary

After Sagar, now there is leopard terror in Kumhari in Damoh district. Here the leopard attacked the young man working in the field. It is a matter of honor that the life was saved when other people made noise. Here the leopard kept teasing the forest department team throughout the day.