MP: कांग्रेस ने भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को रद्द करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र

oi-Neeraj Kumar Yadav

भोपाल, 30 जुलाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को रद्द करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस कमेटी ने पत्र के जरिए पुलिस और प्रशासन पर भाजपा की मदद करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा कहा गया है कि पुलिस व प्रशासन ने पूर्ण पक्षपात करते हुए लोकतांत्रिक परम्पराओं से होने वाले चुनाव की हत्या करते हुए अनुचित, अवैध एवं नियम विरूद्ध रूप में चुनाव कराए गए हैं।

