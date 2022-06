Madhya Pradesh

सागर, 27 जून। कमलनाथ जब मुख्‍यमंत्री बने तो रोजई रोत थे, कहते थे श‍िवराज खजाना खाली कर, खजाना खाली कर गया, मैं माना न हुआ औरंगजेब हो गया.. जो खजाना खाली गया। सरकार के खजाने में पैसे क‍ि कोई कमी नहीं है, आप च‍िंता न करें, व‍िकास नहीं रुकेगा। एक बात कहना चाहूंगा। सागर नगर न‍िगम में कांग्रेस को मत ज‍िता देना, नहीं तो अगले पांच साल इनके लडाई-झगडे में ही न‍िकल जाएंगे। आप समझ लें कांग्रेस जीती तो स्‍मार्ट स‍िटी, ऐलीवेटेड कॉरीडोर, तालाब का क्‍या होगा, ये सब खा पीकर सब बराबर कर देंगे। यह बात मप्र के मुख्‍यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान ने सागर में कही। वे रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रहे थे।

मुख्‍यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान सागर में महापौर प्रत्‍याशी संगीता त‍िवारी और भाजपा पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने आए थे। रोड शो के बाद भगवानगंज इलाके में उन्‍होंने चुनावी सभा को संबोध‍ित किया। उन्‍होंने पूर्व मंख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कल आए थे, कांग्रेस में अंदर ही अंदर लडाई करा गए।

कांग्रेस का व‍िकास से कोई लेना देना नहीं है

कलनाथ जी तुमने तो मेरी बहनों से लडडू भी छीन ल‍िए: श‍िवराज

सीएम श‍िवराज स‍िंह कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान की बात करते हुए बताया कि उन्‍होंने गरीबों के ल‍िए बनाई संबल योजना तक बंद कर दी थी। कई योजनाएं बंद कर दी। प्रसूताओं और मेरी बहनों से कमलनाथ तुमने लडडू भी छीन ल‍िए थे। उन्‍होंने सरकार की तमाम योजनएं और उनके लाभ ग‍िनाए।



English summary

There is no dearth of money in the government's coffers, don't you worry, development will not stop. I would like to say one thing. Vote for Congress in Sagar Nagar Nigam, otherwise the next five years will be spent in their fights and fights. If you understand that if Congress wins, what will happen to the smart city, elevated corridor, pond, they will make everyone equal after eating and drinking. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said this in Sagar. He was addressing an election rally after the roadshow.