नकाब पहनकर बाइक से आए, पेट्रोल पंप पर तमंचा अड़ाकर लूट

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 जुलाई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरिया जाट स्थित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर द‍िनदहाड़े लूट हो गई। बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश आए और पेट्रोल पंप के कैश काउंटर वाले कमरे में घुस कर पंप कर्मचारियों पर तमंचा अड़ाकर और रॉड से हमला कर दिया। लुटेरे काउंटर में रखे करीब एक लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। पुल‍िस अभी तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है।

मप्र के सागर में पथर‍िया जाट के पास स्‍थ‍ित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर दोपहर में बाइक पर सवार होकर दो आरोपी पेट्रोल पंप के मैनेजर कक्ष में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को तमंचा अडाकर रुपए न‍िकालने का दबाव बनाने लगे। इसी दौरान दूसरे लुटेरे ने कर्मचारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कैश काउंटर की दराज में रखे पैसों को लेकर आरोपी बाइक पर सवार होकर बमोरी की ओर भाग गए। उनके हाथ में तमंचा होने के कारण कर्मचारी प्रत‍िरोध नहीं कर सके। हमले में पंप के कर्मचारी विनोद विश्वकर्मा को चोटें आई जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

English summary

There was a robbery in broad daylight at Motilal Petrol Pump located at Patharia Jat of Civil Line police station area. Two masked miscreants on a bike came and entered the cash counter room of the petrol pump and attacked the pump employees with a gun and rod. The robbers fled from there with around one lakh rupees kept in the counter. Police are still searching for the robbers on the basis of CCTV footage.