बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी

बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार व चमत्कार को नागपुर में चुनौती के बाद मचे विवाद के बाद अब उनको अजय नाम के युवक ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अज्ञात युवक ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में उनके चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने बमीठा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। फोन पर अज्ञात युवक ने पहले कहा कि धीरेंद्र से बात कराओ, जब बात कराने में असमर्थता जताई तो बोला धीरेंद्र की तेरहंवी की तैयारी कर लो।

Bageshwar Dham के Dhirendra Shastri को विवादों में लाने वाला Black Magic Act क्या है |वनइंडिया हिंदी

छतरपुर जिले के बमीठा थाना में महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने एफआईआर लिखाई है। इसमें अज्ञात मोबाइल नंबर से महंत धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई है। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 506, 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। शिकायत के अनुसार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल नंबर पर फोन लगाया और बोला कि धीरेंद्र से बात कराओ, जब लोकेश ने कहा कि कौन धीरेंद्र तो सामने वाला बोला कि बागेश्वर वाले धीरेंद्र। लोकेश ने कहा कि मेरी पहुंच उन तक नहीं है तो धमकी देने वाला व्यक्ति बोला कि उनकी तेरहंवी की तैयारी कर लेना, जब लोकेश ने बोला क्यों कर लेना और आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं जातना तो सामने से बोला मैं अमर बोल रहा हूं, धीरेंद्र की तेरहंवी की तैयारी कर लेना और फोन काट दिया। लोकेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जिस नंबर से धमकी मिली है, उसको सर्विलांस पर डालकर लोकेशन और धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले, मेरे शिष्य धीरेंद्र शास्त्री गलत नहीं, धर्मांतरण कराने वाले षड्यंत्र कर रहे

यह है सारा मामला

बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं। बीते दिनों नागपुर में इसी तरह के दिव्य दरबार और मन की बात बताने को लेकर अंध श्रृद्धा निर्मूलन समिति नागपुर के अध्यक्ष श्याम मानव से उनको चैलेंद्र देने हुए परीक्षा देने और जीतने पर 30 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। धीरेंद्र शास्त्री पर चैलेंज के कारण दरबार दो दिन पहले खत्म कर नागपुर से चले जाने के आरोप श्याम मानव ने लगाए थे। इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया के सामने आकर जवाब दिया था। फिलहाल बीते रोज तक उनकी रायपुर में रामकथा और दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे देशभर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद चल रहा है, संत-महात्माओं, महंतों से लेकर शंकराचार्य तक दो फाड़ नजर आ रहे हैं।

English summary

Bageshwardham Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri's divine court and miracle after the challenge in Nagpur, after the controversy, now a young man named Ajay has threatened to kill him on the phone.