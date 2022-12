नई समग्र आईडी बनवाई तो आयुष्मान की पात्रता खत्म हो गई, पुराने आधार कार्ड भी बन रहे बाधा

आयुष्मान योजना में कई लोगों की पात्रता अपने आप खत्म हो गई, कारण जिन परिवार के सदस्यों ने परिवार से अलग होकर समग्र आईडी जनरेट कराई है, उनकी आयुष्मान की पात्रता समाप्त हो गई।

Ayushman Card मप्र में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय निकायों के माध्यम से पात्र परिवारों के कार्ड बनवाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बड़ा पेंच सामने आ रहा है। दरअसल जिन परिवार के सदस्य बड़े और मूल परिवार से अलग होकर समग्र आईडी जनरेट करवाई गई हैं, उनकी आयुष्मान योजना की पात्रता समाप्त हो गई हैं। आधार कार्ड को लेकर भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं।

Madhya Pradesh के सागर जिले में मप्र शासन के निर्देशानुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाकर डोर-टू-डोर सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान आयुष्मान कार्ड को लेकर नया मामला सामने आया है। इसमें तीन तरह से अलग-अलग समस्याएं सामने आई हैं। कुछ परिवारों के सदस्यों ने अपने मूल परिवार से अलग होकर नई समग्र आईडी जनरेट करवाई है, उनकी आयुष्मान की पात्रता समाप्त हो गई। इसमें जो आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। इसमें तीन तरह की अलग-अलग समस्याएं सामने आ रही हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने में यह समस्याएं सामने आ रही हैं

नगरीय निकाय विभाग से मिली जानकारी अनुसार संयुक्त परिवार की समग्र आईडी बनी थी। परिवार बीपीएल की सूची में शामिल था, लेकिन बच्चे बड़े हुए तो उनका परिवार अलग हो गया और नई समग्रआईडी बनवाई थी, लेकिन बच्चों के परिवार का नाम आयुष्मान कार्ड में अपात्र कर दिया गया। इनके अनुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग नगरीय निकाय सीमा के अंदर रहते हैं, लेकिन मजदूरी के काम से बाहर चले गए हैं, उनके आयुष्मान कार्ड भी वेरिफिकेशन के कारण नहीं बन पा रहे हैं। कुछ लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, जिस कारण उनके आयुष्मान कार्ड की ओटीपी नहीं मिल पा रही है। कुछ पुरानी सिम बंद हो गईं हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड 5 की उम्र के पहले बन गए थे, उनके फिंगर प्रिंट अपडेट न होने के कारण आयुष्मान नहीं बन पा रहे हैं।

आयुष्मान की समस्या इस तरीके से हल हो सकती है

- सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक है।

- आधार कार्ड में सरनेम और मोबाइल नंबर अपडेट करवाया जाए।

- बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराएं और उनके फिंगर प्रिंट भी अपडेट कराएं

- मोबाइल नंबर यदि बंद हो गया या नया नंबर अपडेट कराएं।

- खाद्यान्न पर्ची, बीपीएल सूची में नाम सहित जो भी पात्रता है उसे पूरी कराएं।

- यदि परिवार समग्र आईडी से अलग होकर नई आईडी बनवा रहे हैं तो खाद्यान पर्ची और बीपीएल कार्ड बनवा लें।

The old Aadhaar cards of the children are becoming a hindrance in getting the Ayushman card made and in the Samagra ID. Due to non-updation of finger prints of children, Ayushman cards are not being made from Aadhaar cards.