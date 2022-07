Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 12 जुलाई। पव‍ित्र अमरनाथ यात्रा सोमवार से फ‍िर प्रारंभ हो गई है, सुबह से रात 8 बजे तक देश-दुन‍िया के तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस भी लौटने लगे हैं। बता दें क‍ि बीते सोमवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से पानी और पहाडी म‍िट्टी का सैलाब सा आ गया था, इसमें कुछ कैंप बह गए थे, करीब 16 यात्र‍ियों की मौत हो गई थी, और कई लापता हो गए थे। सुरक्षाबलों ने दो द‍िन में राहत-बचाव कार्य कर सोमवार से यात्रा प्रारंभ कर दी है। शेषनाग और अनंतनाग से सीम‍ित संख्‍या में यात्र‍ियों को आगे जाने द‍िया जा रहा है।

English summary

The holy Amarnath Yatra has started again from Monday, from morning till 8 pm, pilgrims from all over the country and the world have started returning after seeing Baba Barfani. Let us tell you that on Monday, a cloudburst near the Amarnath cave had brought inundation of water and mountain soil, some camps were washed away in it, about 16 passengers died, and many went missing. Security forces have started the yatra from Monday by doing relief and rescue work in two days. A limited number of passengers are being allowed to proceed from Sheshnag and Anantnag.