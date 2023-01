अग्निवीर भर्ती: लिखित परीक्षा में दाढ़ी बढ़ाकर नहीं जा सकेंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने पहुंचे युवाओं को दाढ़ी हटाकर ही प्रवेश परीक्षा में प्रवेश दिया गया है। बता दें कि ग्वालियर मुरार में अग्निवीर भर्ती के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Indian Army में बतौर अग्निवीर (Agniveer) शामिल होने के लिए भर्ती रैली का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। ग्वालियर के मुरार स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले युवाओं को दाढ़ी हटाकर ही प्रवेश दिया गया है। यहां आधार कार्ड सहित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है।

अग्निवीर भर्ती के लिए सेना द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को आर्मी पब्लिक स्कूल मुरार, ग्वालियर में आयोजित की जा रही है। कर्नल संतोष कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश 15 जनवरी की सुबह 4 बजे शुरू होगा। उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य किया गया है।

दाढ़ी हटाकर ही प्रवेश दिया गया

आसान पहचान के लिए अपनी दाढ़ी हटाकर ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी नेटवर्क के दायरे में रखे गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक विवरण के साथ स्वयं को सत्यापित करना आवश्यक किया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के गेट के अंदर कोई किताब, नोट्स, लिखित सामग्री, मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं दी गई हैं। वहीं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। केवल खाली क्लिप बोर्ड और पेन ले जाने की अनुमति दी गई है।

English summary

The youths who have come to attend the Agniveer recruitment rally have been given admission in the entrance examination only after removing their beards. Let us inform that the process of second phase for Agniveer recruitment in Gwalior Murar has started.