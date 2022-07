Madhya Pradesh

सागर, 23 जुलाई। सागर नगर न‍िगम इस दफा प्रदेश में मह‍िला सशक्‍त‍िकरण का बेहतर उदाहरण प्रस्‍तुत कर सकता है। दरअसल सागर में महापौर पद मह‍िला को आरक्ष‍ित था, ज‍िस पर भाजपा की संगीता त‍िवारी जीत हास‍िल कर चुकी हैं। पर‍िषद में पुरुषों की अपेक्षा मह‍िला पार्षद की संख्‍या ज्‍यादा है। अब नगर न‍िगमाध्‍यक्ष पद को लेकर नेताओं के बीच लॉब‍िंग चल रही है, इसमें भाजपा की मह‍िला पार्षद जो दो या तीन दफा जीतकर आई हैं, वे दावेदारी कर रही हैं। इधर कांग्रेस से नेता प्रत‍िपक्ष भी पद भी मह‍िला को देने पर मंथन चल रहा है।

मप्र के न‍िकाय चुनाव इस दफा मह‍िला सशक्‍त‍िकरण की म‍िसाल बन चुके हैं। नगरीय न‍िकायों में आरक्षण से इतर भी मह‍िला पार्षद जीतकर आई हैं। इससे पुरुषों से अध‍िक संख्‍या मह‍िला पार्षदों की हो गई है। सागर नगर न‍िगम में मह‍िला महापौर के साथ उनकी एमआईसी में भी मह‍िलाओं का बाहुल्‍य ज्‍यादा रहेगा। इधर न‍िगम अध्‍यक्ष पद को लेकर व‍िभागीय मंत्री, व‍िधायक से लेकर भाजपा संगठन तक मंथन में जुटा है, हर नेता अपने पार्षद की गोटी अध्‍यक्ष पद के ल‍िए फ‍िट करने में जुट गया है। इधर पार्टी अंदरखाने की खबरों पर भरोसा करें तो मह‍िला महापौर के बाद न‍िगम को मह‍िला न‍िगमाध्‍यक्ष देने के व‍िचार पर अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है।

इनके नाम आगे क‍िए जा रहे हैं

न‍िगम में बीते साल तक भाजपा के पुराने और तीन-तीन बार के पार्षद इस दफा सीधे तो नहीं पहुंचे, लेक‍िन उनकी पत्‍नी चुनाव जीतकर न‍िगम में पहुंच गई हैं, इसल‍िए सीन‍ियर होने के नाते ये लोग पत्‍नी को अध्‍यक्ष पद द‍िलाने के ल‍िए मशक्‍कत कर रहे हैं। इसमें पूर्व पार्षद नरेश यादव अपनी पत्‍नी रेखा यादव के ल‍िए तो दोबारा जीतकर आईं याकृत‍ि जड‍िया खुद अपने ल‍िए लॉब‍िंग कर रही हैं। इधर एससी सीट से एक पर‍िषद के अंतराल बाद न‍िगम पहुंचे वृंदावन अह‍िरवार खुद के ल‍िए तो वर‍िष्‍ठ पूर्व पार्षद ज‍िनेश साहू अपनी पत्‍नी सव‍िता साहू के ल‍िए, शैलेष केशरवानी और रीतेश त‍िवारी खुद अपने ल‍िए न‍िगमाध्‍यक्ष की लाब‍िंग करा रहे हैं। जबक‍ि पर‍िषद में पूर्व न‍िगमाध्‍यक्ष व‍िनोद त‍िवारी खुद इस बार भी चुनाव जीतकर न‍िगम पहुंचे हैं।

कांग्रेस पार्टी एससी मह‍िला को नेता प्रत‍िपक्ष बना सकती है

इधर कांग्रेस पार्टी में भी महज 7 पार्षद जीतकर आए हैं। इनमें भी पांच मह‍िला पार्षद हैं, जबक‍ि दो पुरुष पार्षद हैं। इनमें पूर्व पार्षद महेश जाटव की पत्‍नी चुनाव जीतकर आई हैं, बाकी पार्षद न‍िगम में पहली दफा पार्षद बनकर पहुंचे हैं। इस कारण महेश जाटव की पत्‍नी शश‍ि जाटव को नेता प्रत‍िपक्ष बनाया जा सकता है।

English summary

MP: After the mayor, now the President and the Leader of the Opposition also churned on giving to women, if the consent is reached, then the Historical Council