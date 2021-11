कार मालिक ने युवक को गाड़ी के पास पटाखे जलाने से रोका तो सनकी ने कार को ही लगा दी आग, हुआ अरेस्ट

Madhya Pradesh

oi-Kapil Tiwari

भोपाल, 10 नवंबर। हमारे देश में अक्सर त्योहारों के मौके पर छोटी-छोटी बात पर झगड़े हो जाते हैं और कभी-कभी तो वो झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं जिसमें किसी ना किसी को जान-माल की हानि होती है। उसके बाद सिवाए पछतावे के कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही चौंकाने वाला एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां बाणगंगा थानाक्षेत्र में एक युवक ने दिवाली की रात अपने दोस्त की कार में ही आग लगा दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। (File Pic)

