आजादी का अमृत महोत्सव: 1947 में भी मनाया गया था "हर घर तिरंगा अभियान", 63 बम गोलों की दी थी सलामी

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 11 अगस्त। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा। अब से ठीक 75 साल पहले आजादी की पहले मिनट से हर घर तिरंगा और राष्ट्रध्वज अभियान चलाया जा चुका है। इतिहास में उस दौर के दस्तावेज संरक्षित हैं, जिनमें इस बात का उल्लेख है कि 14 अगस्त 1947 को एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें हर घर में झंडा लगाने, रात 12.01 मिनट पर झंडावंदन किया गया और 63 बम गोलों की सलामी दी गई थी।

English summary

The country is celebrating the nectar festival of independence, tricolor campaign is being run in every house, but this is not happening for the first time. Exactly 75 years ago from the first minute of independence, every house, tricolor and national flag campaign has been run. Documents of that period are preserved in history, in which it is mentioned that a letter was published on 14 August 1947, in which flag was raised in every house, flag hoisting at 12.01 minutes and 63 bomb shells were saluted.