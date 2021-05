Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ, मई 30: उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में जारी आंशिक लॉकडाडन में ढील दी है। एक जून से जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाजार खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिले ऐसे हैं, जहां छूट मिलेगी। वहीं, लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जनपदों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज 55 जनपदों में हमने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।

इन जिलों में अभी भी नहीं म‍िलेगी छूट

लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इनमें मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी शामिल हैं। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।

Curfew will continue in districts which have more than 600 active COVID cases for one more week. When active cases will come under 600 the curfew will end automatically. We've eased restrictions in 55 districts from 7 am to 7 pm: UP CM Yogi Adityanath, in Lucknow pic.twitter.com/386AjJns56