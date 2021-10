लखीमपुर खीरी : केंद्रीय मंत्री के आवास पर दूसरा नोटिस चस्पा, आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा

Lakhimpur Kheri

oi-Vinay Saxena

लखीमपुर खीरी, 8 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के आवास पर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। बता दें, आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार यानि आज सुबह बयान दर्ज कराने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशीष मिश्रा नेपाल भाग गए हैं। हालांकि, परिजनों का दावा है कि वह लखीमपुर खीरी में ही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं

बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। कोर्ट ने यूपी सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है जो मामले की जांच कर सकती है।

Uttar Pradesh Police pastes another notice outside the residence of Union Minister Ajay Kumar Mishra in Lakhimpur Kheri, asking his son Ashish Mishra to appear before it on 9th October, 11am, in connection with the violence pic.twitter.com/WrdDq1nEmK