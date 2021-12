VIDEO: अमित मालवीय ने किया दावा- केवल पॉजिटिव न्यूज छापने वाले अखबारों को ऐड देती हैं सीएम ममता

Kolkata

oi-Sagar Bhardwaj

कोलकाता, 8 दिसंबर। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ममता बनर्जी लोकल समाचार पत्रों से यह कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि यदि आपको सरकारी विज्ञापन चाहिए तो सरकार के कामों की पॉजिटिव खबरें ही प्रकाशित करें। एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह नेगेटिव खबरें नहीं चाहती हैं और प्रकाशकों से कहा कि वे अपना प्रकाशन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। एक बार जब अधिकारी ये बता लगा लेंगे कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, उसके बाद में डीएम से आपको सरकारी विज्ञापन देने को कहूंगी।

सीएम ने आगे कहा कि पत्रकारों को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी की यह प्रतिक्रया एक स्थानीय पत्रकार के उस सवाल पर आई जब उन्होंने बताया कि उनके ग्रामीण अखबर को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है।

You need to publish positive news about the Govt to get ads. I don’t want negative news. Submit your publication with the office of Commissioner or SP as applicable. They will assess whether you are doing positive or negative news.

Ads only to those who publish positive news…