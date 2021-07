2024 आम चुनावों पर मंथन के लिए दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी, कहा- अवसर मिला तो पीएम से कर सकती हूं मुलाकात

Kolkata

कोलकाता, 15 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महीने के अंत में दिल्ली आ रही हैं। सूत्रों की मुताबिक ममता बनर्जी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बातचीत के मकसद से दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद पहली बार ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पटखनी देखर जीत हासिल की उसे देखते हुए माना जा रहा है कि अगले आम चुनावों में ममता विपक्षी मोर्चे पर एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार अपनी चार दिनों की संभावित यात्रा में ममता बनर्जी सोनिया गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, सपा नेता अखिलेश यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगी। आज दोपहर मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि, 'मैं चुनावों के बाद दिल्ली नहीं गई हूं। अब कोरोना को लेकर हालात बेहतर हैं। मैं संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाऊंगी और दोस्तों से मिलूंगी।' उन्होंने आगे कहा, 'यदि मुझे समय दिया गया तो मैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकती हूं।' हालांकि उन्होंने दिल्ली जाने की तारीख नहीं बताई।

हमें 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत

पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की कमी को लेकर ममता ने कहा कि हमें 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन हमें पर्याप्त रूप से वैक्सीन नहीं मिल रही हैं। हमें मात्र 2.12 करोड़ वैक्सीन ही मिली हैं। हमने 18 लाख वैक्सीन खुद खरीदीं। कुछ राज्यों को अधिक टीके मिल रहे हैं जबकि कुछ राज्यों को बिल्कुल भी टीके नहीं मिल रहे हैं।'

बंगाल को बदनाम कर रहे हैं मोदी

ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में आज पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादातर वैक्सीन उस राज्य को दी जा रही हैं। यदि आप बंगाल को पैसा और वैक्सीन नहीं देते हैं, तो यह अन्याय है। वह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक प्रतिशोध चलाकर बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है। उन्होंने वहां कितने कमीशन भेजे हैं? हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हो चुकी हैं। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। वे बंगाल को बदनाम करते हैं। बंगाल में अधिकतम हिंसा की घटनाएं चुनाव से पूर्व हुई थीं।

