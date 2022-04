देवघर रोपवे हादसा के लिए जिम्मेदार कौन ? जानिए

Jharkhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

रांची, 13 अप्रैल: झारखंड की पवित्र बाबा नगरी देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस दुर्घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि हादसे में जिन तीन लोगों की मौत हुई है, उनमें से दो ने मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान गंवाई है। दुर्घटना रविवार को त्रिकुट पहाड़ पर तब हुआ था, जब रोपवे के केबल कार हवा में आपस में टकरा गए थे। राहत और बचाव का काम प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से काफी देर से शुरू हुआ। ऊपर से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में वहां की भौगोलिक स्थिति की वजह से काफी दिक्कत आई। शुरू में तो देर से शुरू हुआ ऑपरेशन इसलिए रोकना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हवा के चलते केबल कार बहुत ज्यादा असंतुलित हो रहे थे। लेकिन, फिर भी राहतकर्मियों ने पूरी जी-जान लगाकर हवा में करीब दो दिन से लटके पर्यटकों को उतारने में सफलता पाई। इस दौरान जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए लोगों पर क्या गुजरी, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। राहत की बात ये रही कि 45 टूरिस्ट बचा लिए गए, जिनमें से कुछ अभी भी डिहाइड्रेशन और शॉक की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। सवाल है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है?

English summary

Lack of maintenance is believed to be the biggest reason for the ropeway accident in Deoghar, Jharkhand. The Hemant Soren government never paid attention to the operation of the private company and did not even arrange electricity in the area