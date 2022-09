झारखंड: हजारीबाग में सवारियों से भरी बस नदी में गिरी, 7 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

रांची, 17 सितंबर: झारखंड के हजारीबाग में शनिवार को बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी एक बस के नदी में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, और 12-13 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है।

घटना की जानकारी देते हुए एसपी हजारीबाग ने बताया कि यात्रियों को ले जा रही एक बस के आज दोपहर सिवान नदी पर पुल से गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 12-13 घायल हुए हैं। घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

Anguished by the loss of lives in the bus accident in Hazaribagh district, Jharkhand. In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families. Praying that the injured recover soon: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) September 17, 2022

पीएम मोदी और सीएम सोरेन ने जताया दुख

इधर, पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि झारखंड के हजारीबाग जिले में हुए बस हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि तातीझरिया में बस के पुल से गिरने से यात्रियों की मौत से दुखी हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दें। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

Jharkhand | 7 dead & 12-13 injured as a bus carrying passengers fell off the bridge over the Siwan river this afternoon. The injured are being treated at different hospitals. Bus was going to Ranchi from Giridih: SP Hazaribagh pic.twitter.com/FkzUdUouMh — ANI (@ANI) September 17, 2022

पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोठे ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब गिरिडीह जिले से आ रही रांची जा रही बस एक पुल की रेलिंग तोड़कर तातिझरिया थाना क्षेत्र के सिवान नदी में एक सूखे स्थान पर गिर गई। उन्होंने कहा कि कुछ यात्री अभी भी बस में फंसे होने के कारण बचाव अभियान जारी है।

प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में शामिल होने शिवपुरी से निकली बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल

एसपी के अनुसार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य को हजारीबाग के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हम उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

