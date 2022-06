VIDEO: धरती के स्वर्ग पर बारिश से आया नदियों में उफान, मौसम सुहावना हुआ, खोले बांध के द्वार

Jammu And Kashmir

oi-Vijay

जम्मू। 'भारत का मुकुट' व 'धरती पर स्वर्ग' कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में भी खूब बारिश हो रही है। बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। बादल छंट गए हैं। नदियां उफान पर आ गई हैं। झीलें भरने लगी हैं। पानी की अधिकता के कारण बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज आवक को देखते हुए डैम एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गेट खुलवा दिए हैं, जिससे पानी रफ्तार से नीचे गिर रहा है। यह नजारा देखने लायक है।

#WATCH | Jammu & Kashmir: Due to continuous rainfall in the region & heavy inflow of water in Chenab river, Salal Dam authorities releases an enormous amount of water as they conduct emergent reservoir flushing in Reasi district pic.twitter.com/bsgiitw0HL