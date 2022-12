कांग्रेस छोड़ गुलाम नबी के साथ गए सीनियर नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में कर सकते हैं वापसी

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद ने कुछ महीनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, उन्होंने अब अपने इस फैसले को गलत बताया है और आजाद की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

जम्म-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं,अब उन्होंने अपने इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया था। हम अपने समर्थकों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है? वहीं, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर ताराचंद कांग्रेस में वापसी करते हैं तो उनका स्वागत है।

Jammu | The Congress party has given me a lot and in haste, I took the wrong decision (to quit). We will talk to our supporters and then decide what to do next: Former J&K Deputy Chief Minister Tara Chand