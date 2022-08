Jammu-Kashmir : रामबन में अचानक आई बाढ़, NH 44 ब्लॉक, मां-बेटी समेत 10 के मरने की आशंका

Jammu And Kashmir

oi-Jyoti Bhaskar

रामबन (जम्मू-कश्मीर), 11 अगस्त : प्राकृतिक आपदा के कारण जम्मू-कश्मीर में बड़ी तबाही की आशंका है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में फ्लैश फ्लड के कारण नेशनल हाईवे संख्या 44 ब्लॉक हो गया है। रामबन के उपायुक्त ने बताया कि रामबन में पेट्रोल पंप के पास मेहर स्लाइड पर नेशनल हाईवे 44 (एनएच-44) जाम हो गया है। उन्होंने बताया कि रामबन में अचानक आई बाढ़ में 2 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है।

मीडिया रिपोर्ट्स में 10 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या के बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Update | Two persons feared dead due to flash floods near Neera, Ramban, due to heavy rains today. They have been identified as Shamina Begum and her daughter Razia Bano: Deputy Commissioner, Ramban https://t.co/OzBqDfD0CK