जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला, घाटी में इन 15 जातियों को अब मिलेगा आरक्षण

Jammu And Kashmir

oi-Neeraj Kumar Yadav

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया। इस सूची के नए वर्गों में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, वाघी, पोनी वालस आदि को शामिल किया गया है। दीपावली से पहले सिन्हा के इस फैसले को इन जातियों को लिए गिफ्ट माना जा रहा है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही थीं।

Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha issues an order to redraw the social caste list, expanding it by including 15 new classes to it under Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004; Jats, West Pakistani Refugees, Gorkhas, Wagheys, Pony Walas among the new classes in the list. pic.twitter.com/G4oD5ovN8K