Jammu Kashmir Avalanche : देवदूत बनी भारतीय सेना ने 172 लोगों का रेस्क्यू किया, VIDEO

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में हिमस्खलन के बाद सेना देवदूत बनकर सामने आई। 172 लोगों को सुरक्षित बचाने वाली सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो सामने आई है।

Jammu Kashmir Avalanche के कारण खबरों में आया। हालांकि, हिमस्खलन के कारण कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे में भारतीय सेना देवदूत बनकर सामने आई। सरबल गांव के पास मेघा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के वर्कशॉप क्षेत्र में जोरदार हिमस्खलन के बाद फंसे कंपनी के सभी 172 कर्मचारियों को बचा लिया गया। ये मजदूर ज़ोजिला सुरंग के चल रहे निर्माण कार्य में शामिल थे।

#WATCH | J&K: Indian Army assists in air evacuation of a pregnant woman in critical condition in Srinagar. This was done as the only axis leading to better medical facilities at Srinagar via NH 701 was cut off due to incessant snowfall since the last 7 days: PRO Defence, Srinagar pic.twitter.com/nwuhIcKjzv