VIDEO: LoC पर बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देश को दी नए साल की बधाई

श्रीनगर, 01 जनवरी: पूरे देश नए साल का जश्न मना रहा है। हालांकि कोरोना ने एक बार फिर से नए साल के जश्न को फीका कर दिया, लोगों ने घरों में रहकर नए साल 2022 का स्वागत किया, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरीके से देशवासियों का नए साल की बधाई दी, उसका देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। LoC पर बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने नए साल की बधाई दी, जिसका एक वीडियो सामने आया है।

जम्मू-कश्मीर में सीमाओं पर देश की सुरक्षा कर रहे जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। शनिवार को जहां पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर नया साल मनाने के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान करके एक दूसरे देश का नए साल की बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर हाथ में तिरंगा लेकर देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

#WATCH | Indian Army troops wish new year to countrymen from a forward location along the Line of Control in Kupwara district of Jammu and Kashmir pic.twitter.com/x0iyIJ9gjB