जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में सेना के वाहन के पास विस्फोट, सर्च ऑपरेशन जारी

oi-Love Gaur

Jammu Kashmir News: सुरक्षा बलों और पुलिस के जरिए घाटी में लगातार आतंक का सफाया किया जा रहा है। इस बीच हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में 18 किलो की आईईडी बरामद कर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया था। इसके अलावा बांदीपोरा पुलिस ने शुक्रवार को लश्कर-ए-ताइबा के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इन सब के बीच गुरुवार को बांदीपोरा के अलोसा इलाके से गुजर रहे सेना के सेना वाहन के पास विस्फोट की खबर मिल रही है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बांदीपोरा जिले के अलोसा में कम तीव्रता वाला विस्फोट उस समय हुआ, जब सेना का वाहन अलोसा इलाके से गुजर रहा था। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अतिरिक्त सैन्य पहुंच गया और इलाके की तलाशी की जा रही है।

J&K | A low-intensity blast took place at Aloosa in Bandipora district while Army vehicle was passing through Aloosa area. No loss of life reported. Reinforcement reached and the area was searched. Further details shall follow: Police