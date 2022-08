जम्मू-कश्मीर: राजौरी में LOC के पास सेना ने घुसपैठिए को मारी गोली, गंभीर घायल

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 21 अगस्त: घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंक का सफाया करने में लगे हुए हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक घुसपैठिए को गोली मार दी। पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सेना के जवान ने सख्त एक्शन लेते हुए उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। सेना के अधिकारी ने इस घटना की जानकारी साझा की।

सेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास घुसने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को गोली मार दी गई और वह घायल हो गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Jammu and Kashmir | An intruder was shot at and got injured when he was trying to come near LOC in the Naushera Sector of Rajouri. More details awaited: Army Officials