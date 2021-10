दो दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे जम्मू-कश्मीर रवाना, सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा

Jammu And Kashmir

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बीते दिनों बिहार के दों प्रवासी मजदूरों की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। इस बीच अपनी जान की सुरक्षा के लिए घाटी से प्रवासी मजदूर अब पलायन करने लगे हैं। प्रदेश में बढ़ते आंतकी हमलों के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर आज (सोमवार) रवाना हो गए हैं। वह नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को एलओसी पर चलाए जा रहे भारतीय सेना के अभियानों के बारे में शीर्ष अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाएगी। बता दें कि सेना प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब जम्मू-कश्मीर में लगातार नागरिकों की हत्या की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है, इसके अलावा इंटेलिजेंस इनपुट्स को मॉनिटर करने के लिए जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी कैम्प कर रहे हैं।

Army chief Gen MM Naravane left today for a 2-day trip to Jammu region to review the overall security situation in the region. He will also visit forward areas near the Line of Control and would be briefed by top officials on ground on the ongoing operations there: Army officials pic.twitter.com/2njVYdzeuP