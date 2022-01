पंजाब में 'आप' ने 4 नेताओं को निकाला पार्टी से बाहर, जानिए कौन हैं वे और क्यों हुई ये कार्रवाई

Jalandhar

जालंधर। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने 4 नेताओं को निकाल दिया। आप की ओर से कहा गया कि, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे नेताओं को अब पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। इसी आरोप में आप की प्रदेश हाईकमान ने 4 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। निकाले गए नेताओं में जालंधर जिले से डाॅ. शिव दयाल, मोहाली से गुरतेज सिंह पन्नू, अमरगढ़ से सतवीर सिंह और फिरोजपुर देहात से मोता सिंह शामिल हैं।

केजरीवाल की पार्टी ने 4 नेता निकाले

हालांकि, पार्टी द्वारा निकाले गए नेताओं में जो जालंधर से डाॅ. शिव दयाल हैं..उन्होंने कुछ और ही वजह बताई है। उनकी मानें तो उनकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही थी, उन्होंने विरोध किया तो ये देखना पड़ा। सियासत के जानकारों का कहना है कि, डॉ. दयाल की बर्खास्तगी का कारण टिकट न मिलने पर उनके द्वारा सार्वजनिक विरोध करना है। वहीं, जालंधर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भी डॉ. दयाल पर कुछ आरोप लगे थे।

डॉ. दयाल का कहना है कि, अब वे स्वतंत्र हैं और अब वह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का पुरजोर विरोध करेंगे। कुछ आप नेताओं ने कहा कि, बीते दिनों आम आदमी पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मारपीट मामले में भी डॉ. दयाल पर आरोप लग रहे थे। इसके चलते पार्टी की छवि प्रभावित हो रही थी, वहीं मारपीट मामले में भी डॉ. दयाल पर आरोप लग रहे थे। यह सब देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने दयाल को हटाया है।

दयाल के ​अलावा, आम आदमी पार्टी ने जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, उनमें मोहाली से गुरतेज सिंह पन्नू, अमरगढ़ से सतवीर सिंह और फिरोजपुर देहात से मोता सिंह शामिल हैं।

