महाराष्ट्र के 'महा नाटक' पर राजस्थान सीएम ने सुनाई खरी-खरी, वसुंधरा राजे-बेनीवाल ने दी बधाई

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर। 23 नवंबर 2019 की सुबह से महाराष्ट्र में राजनीति का 'महा नाटक' चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों के बाद से चल रहे सियासी ड्रामे में शनिवार सुबह उस वक्त भूचाल आ गया जब खबर आई कि भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली और साथ ही इस बार डिप्टी सीएम पद की शपथ एनसीपी के अजीत पवार को दिलाई गई है।

इस पर भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के देशभर के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां इस सियासी उलटफेर पर बीजेपी का खरी-खोटी सुनाई है तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी है।

बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस को बहुमत साबित करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया था। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि फडणवीस सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे।

छिपकर करने की क्या आवश्यकता थी-अशोक गहलोत

सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि 'महाराष्ट्र में जो हुआ वह छिपकर करने की क्या आवश्यकता थी, इस प्रकार अचानक राष्ट्रपति शासन का हटना और इस प्रकार शपथ दिलाना कौनसी नैतिकता है? ये लोग देश में लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं? समय आने पर देशवासी इसका जवाब देंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे' उन्होंने कहा, 'इस माहौल में फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में कामयाब हो पाएंगे, यह डाउटफुल है...। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने गिल्टी कॉन्शियस होकर शपथ ली है वे गुड गवर्नेंस दे पाएंगे इसमें संदेह है जिसका नुकसान महाराष्ट्र की जनता को होगा'

Congratulate Shri @Dev_Fadnavis Ji on being sworn in as Maharashtra Chief Minister for the 2nd time and Shri @AjitPawarSpeaks Ji on taking oath as the Deputy CM.

I am positive that under your joint leadership the state will usher in a new era of prosperity.