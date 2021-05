राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत ने जताया दुख

Jaipur

oi-Sagar Bhardwaj

जयपुर, 20 मई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार की देर रात कोरोना से निधन हो गया। वह 89 साल के थे। वह 1980-81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा वह बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। उनके निधन पर राजस्थान सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'श्री पहाड़िया हमारे बीच से कोविड की वजह से चले गए, उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में सम्बल दें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।'

सीएम गहलोत के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहाड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक करियर में, उन्होंने आगे सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।'

Saddened by the demise of former Rajasthan CM, Shri Jagannath Pahadia Ji. In his long political and administrative career, he made noteworthy contributions to further social empowerment. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.