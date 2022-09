वो Viral Video जिसमें सचिन पायलट बोले- MLA अशोक चांदना ने किसानों के लिए अपने सिर पर लाठियां खाईं

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 13 सितम्‍बर। राजस्‍थान में अशोक गहलोत व सचिन पायलट गुट के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों गुटों के बीच चल रही खींचतान की नाराज़गी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री चांदना को गुर्जर समाज के दिवंगत नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुष्कर में हुए अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में सहनी पड़ी है।

अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नहीं आने से नाराज़ समर्थकों ने गहलोत गुट के विधायक अशोक चांदना के खिलाफ जमकर नारे लगाए थे। विरोध कर रहे लोगों का आक्रोश इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने हाथों में जूते-चप्पल लहराकर चांदना और उनके साथ पहुंची मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया।

इस बीच एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक चांदना एक साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में पायलट अशोक चांदना की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह वो विधायक है, जिसमें किसानों के लिए अपने सिर पर लाठियां खाई हैं।

Sh. Sachin Pilot doing rally for Ashok Chandana when he was young gun. Now that he has become a fat fish, he is showing his true colours. pic.twitter.com/oaLoJpcxrS