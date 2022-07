NAMO BOMB से यूरोपियन दुश्मनों के उड़ाएंगे छक्के, OFK से पहली खेप एक्सपोर्ट, जानिए पूरा मामला

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 12 जुलाई: अंग्रेजों के ज़माने की आयुध निर्माणी खमरिया (OFK) फैक्ट्री ने ऐसे बमों का अपग्रेड वर्जन तैयार किया है, जो 30-40 किलोमीटर दूर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाएंगा। 'नमो' नाम के एंटी एयरक्राफ्ट इन बमों को पहली बार भारत यूरोपियन देश स्वीडन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। सप्लाई होने जा रहे करीब 44 हजार बमों में से 200 कार्टेज केस फैक्ट्री ने स्वीडन रवाना किए।

English summary

NAMO BOMB: Europeans will blow sixes in the ground and air, export the first consignment ready in OFK, know the whole matter