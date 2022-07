AC Price: फटाफट खरीद लो, AC रेफ्रिजरेटर की कीमतों में लगने वाली है आग, जानिए ऐसा क्यों होगा

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 07 जुलाई: भले ही बारिश मौसम में ठंडक घोल रही है, बाबजूद इसके यदि आप एसी (AC) खरीदने का सोच रहे है, तो देरी न करे और फटाफट खरीद ले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नई पॉलिसी और नई रेटिंग के साथ बाजार में आने वाले एसी (Air Conditioner) के लिए आपको ज्यादा ज़ेब ढीली करना पड़े। दरअसल ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशियंसी (बीईई) ने देशभर में नया स्टार रेटिंग सिस्टम लागू कर दिया है। मानकों में बदलाव की वजह से करीब 10 फीसदी तक कीमतों में इजाफा होने के संकेत है।

ये भी पढ़े-गजब की मिठाई: लड्डू के साथ खरे-खरे 500 के नोट, डिब्बा खोलते ही उड़ गए होश



English summary

AC Price: Buy it right away, there is a fire in the prices of AC refrigerator, know why this will happen