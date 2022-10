Jabalpur News: हॉस्पिटल में लापरवाही की गैलेक्सी, मरीज को चढ़ा दिया गलत ब्लड ग्रुप, किडनी हो गई ख़राब !

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

(Jabalpur News) जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीज को यदि गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाने लगे, तो ज़रा सोचिए उसका क्या हाल होगा? मप्र के जबलपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। कलेक्टर तक पहुंची शिकायत में पीड़ित परिवार ने गैलेक्सी हॉस्पिटल पर मिसमैच ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का आरोप लगाया है। जिसकी वजह से मरीज की किडनी डैमेज हो गई। इसका खुलासा तब हुआ जब ज्यादा हालत बिगड़ने पर संबंधित मरीज का नागपुर में इलाज कराया गया। इस मामले में जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

