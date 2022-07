दुनिया के खाद्य संकट की वजह बन सकता है रूस का आक्रमण, फसलें हो सकती हैं आधीः जेलेंस्की

International

oi-Sanjay Kumar Jha

कीव, 31 जुलाईः यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण इस साल देश की फसल सामान्य से आधी हो सकती हैं। राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखा, "यूक्रेन में इस साल फसल के कम होने का खतरा दोगुना है। हमारा मुख्य लक्ष्य रूसी आक्रमण के कारण वैश्विक खाद्य संकट को रोकना है। फिर भी वैकल्पिक रूप अनाज वितरित करने का तरीका ढूंढते हैं।

अनाज का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश यूक्रेन, काला सागर बंदरगाहों के रूसी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण अपने उत्पाद को खरीदारों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के नेतृत्व में हस्ताक्षरित एक समझौता किया गया जो तीन दक्षिणी यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज ले जाने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है।

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को ओडेसा क्षेत्र में काला सागर के पास स्थित एक पोत का दौरा कर अनाज की निर्यात व्यवस्था का निरीक्षण किया। रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र से अनाज के निर्यात की शुरुआत हुई है। यूक्रेन से अनाजों का निर्यात शुरू होने से खाद्य संकट का सामना कर रहे दुनिया के कई देशों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

जेलेंस्की ने कहा, "युद्ध की शुरुआत के बाद से पहली बार जहाज के जरिए अनाज का निर्यात फिर से शुरू हो गया।" जेलेंस्की ने कहा कि गेंहू और अन्य प्रकार के अनाजों का निर्यात कई जहाजों के प्रस्थान के साथ शुरू होगा। इन जहाजों पर पहले ही अनाज का लदान किया जा चुका है, लेकिन फरवरी में रूस के आक्रमण के कारण ये जहाज यूक्रेन के बंदरगाहों से रवाना नहीं हो सके थे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना अनाजों से भरे जहाजों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ''यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन वैश्विक खाद्य सुरक्षा का गारंटर बना रहे।''

English summary

Ukraine's president said on Sunday that the country's harvest could be half its usual amount this year due to the Russian invasion of Ukraine