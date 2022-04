यूक्रेन की युवा महिलाओं को मर्दों से इस 'उम्मीद' में मिल रहा है मुफ्त कमरे का ऑफर, संस्थाओं ने दी चेतावनी

International

ग्लासगो, 3 अप्रैल: यूक्रेन में रूसी हमले की वजह से लाखों नागरिकों को अपना घरबार छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ रहा है। इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन युवा महिलाओं की है, जो अपने मुल्क से बाहर के देशों में जाकर मुनासिब घरों की तलाश कर रही हैं। लेकिन, ऐसी बेबस महिलाओं पर यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसे मर्दों की नजर पड़ी है, जो इस मानवीय संकट में भी मुफ्त में मदद के नाम पर उनके शरीर का सौदा करना चाहते हैं। अपने लिए सुरक्षित कमरों की तलाश करने वाली ऐसी युवा महिलाओं को ऐसे व्यक्ति तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन बदले में जो कीमत वसूलना चाहते हैं, वह एक महिला के लिए सोचने में भी अमर्यादित है।

Young women who came to the UK as refugees from Ukraine, in return for free homes some mens are demanding such a favor, which to accept is like ruining themselves