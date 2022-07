शी जिनपींग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर दी बधाई, कहा, आपसी मतभेदों का सही से हो समाधान

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/बीजिंग, 25 जुलाई : भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पदभार संभालते ही उन्‍हें दुनियाभर से बधाईयां मिलने लगी हैं। उन्‍होंने सोमवार को भारत की 15वीं राष्‍ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। वो देश की दूसरी महिला राष्‍ट्रपति हैं और साथ ही पहली राष्‍ट्रपति हैं जो आदिवासी हैं। उनके राष्ट्रपति बनते ही देश-विदेश से बधाईयों का तांता लग गया। पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। शी का यह संदेश कई मायनों में खास है। दोनों देशों के नेतृत्व के बीच में आमतौर पर चिट्ठियों का आदान-प्रदान राष्ट्रीय दिवसों पर होता रहा है।

English summary

Xi, in the message, said China and India are important neighbours to each other and “a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental interests of the two countries and peoples”.