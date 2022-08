मंकीपॉक्स का कहर, 12 की मौत, वायरस के खिलाफ टीके प्रभावी नहीं? समलैंगिक पुरुषों को WHO की चेतावनी!

International

oi-Artesh Kumar

जिनेवा, 18 अगस्त : दुनिया भर में कोरोना महामारी के बीच नें मंकीपॉक्स वायरस का खतरा मंडराता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि,समझने के लिए एक स्टडी जारी किया गया है जिसमें मंकीपॉक्स वायरस में जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज इस वायरस को तेजी से बढ़ा रहे है। दरअसल, रअसल, वायरस के दो अलग-अलग ग्रुप या वेरिएंट्स को मध्य अफ्रीकी कांगो बेसिन और पश्चिम अफ्रीकी क्लैड कहा जाता था। वहीं, डब्ल्यूएचओ के तकनीकी प्रमुख रोसमंड लुईस ने कहा कि मंकीपॉक्स के खिलाफ टीके 100 प्रतिशत प्रभावी नहीं हैं और इसीलिए लोगों को संक्रमण के अपने जोखिम को कम करना चाहिए। वहीं, डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि एक पुरुष के दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध (समलैंगिक) बनाने के कारण ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से मामले सामने आ रहे हैं।

English summary

Vaccines against monkeypox are not 100 per cent effective and that is why, people must reduce their own risks of infection, WHO technical lead Rosamund Lewis said on Wednesday.