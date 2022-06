पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई, जनता बेहाल, तेल,घी की कीमत सातवें आसमान पर

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 01 जून : पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार आई, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने वहां की आवाम की जेब ढीली कर दी है। इस बीच बुधवार को पाकिस्तान सरकार ने नागरिकों को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में घी और खाना पकाने के तेल की दरों में 208 रुपये और 213 रुपये की वृद्धि की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब देश पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है।



With economy crashing cooking oil ghee prices soar to all-time high in Pakistan

he Pakistan government increased the rates of ghee and cooking oil by an unprecedented Rs 208 and Rs 213 to be effective from Wednesday. The announcement came as a complete shock to the nation as the country continues to struggle with the economic crisis.