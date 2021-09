तालिबान के लिए सरकार चलाना नहीं होगा आसान, जानिए कितने खेमों में बंटे हैं अफगानिस्तान के मुसलमान?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 08: अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का निर्धारण हो चुका है और तालिबान ने प्रमुख मंत्रियों की घोषणा कर दी है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने दावा किया था कि वो एक ऐसी सरकार का निर्माण करेगा, जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन कल तालिबान सरकार के मंत्रियों को देखने के बाद पता चलता है कि तालिबान ने झूठ बोला है। सरकार में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के अलावा किसी को भी जगह नहीं दी गई है। महिलाओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंदूक के दम पर भी तालिबान ज्यादा दिनों तक अपनी सत्ता को बरकरार नहीं रख पाएगा। क्योंकि, अफगानिस्तान के मुस्लिम जितने हिस्सों में बंटे हैं, उनकी नाराजगी मोल लेकर तालिबान ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला पाएगा।

मोस्ट वांटेड आतंकियों से सजी है तालिबानी सरकार, 50 लाख डॉलर के इनामी 'गृहमंत्री' को पकड़ेगा अमेरिका?

English summary

Why would it not be easy for the Taliban to run the government among the Muslims of Afghanistan, divided into several communities?