पाकिस्तान में हिन्दुओं का जबरन धर्मांतरण क्या थमेगा- नज़रिया

अगर मोहम्मद बिन क़ासिम न होते तो सिंध धरती की बेटियों का क्या हाल होता. यहां से एक बेटी रोई और समंदर पार से मोहम्मद बिन क़ासिम घोड़े को दौड़ाते अपनी मुसलमान बहन को बचाने सिंध आ निकले.

राजा दाहिर को यह बताया गया कि मुसलमान अपनी इज़्ज़तों की सुरक्षा करना जानते हैं.

अब ख़ुदा की करनी देखिए कि सिंध में कई मोहम्मद बिन क़ासिम जन्म ले चुके हैं और कम उम्र की हिंदू लड़कियों को धड़ाधड़ मुसलमान बना रहे हैं. अब ऐसे में भला मोहम्मद बिन क़ासिम का क्या क़ुसूर?

सिंध की धरती पर मियां मिट्ठो जैसे रुहानी पेशवा के होते हुए कम से कम इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है बल्कि इस्लाम सुरक्षित हाथों में है.

उनकी दरगाह युवाओं और कम उम्र लड़के, लड़कियों से हर वक़्त भरी रहती है. उनका राजनीतिक प्रभाव कभी कम नहीं हुआ.

पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे लेकिन उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पीपीपी ने चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया और फिर बदलाव उनका कुछ न कर सका और न वह बदलाव का कुछ कर सके. फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ़ चले गए.

सिंध में हिंदुओं की काफ़ी संख्या मौजूद है जो पाकिस्तान के झंडे के सफ़ेद रंग की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं. मगर रोज़ हिंदू लड़कियों के अग़वा और फिर अख़बारों की सूचना के मुताबिक़ सिर्फ़ चुनिंदा दरगाहों पर ही उनका धर्म परिवर्तन और फिर उनकी शादियां एक सामान्य सी बात हो गई है.

ये क्या बात है कि सिंध में सिर्फ़ ख़ूबसूरत लड़कियां ही अपना धर्म छोड़ना चाहती हैं. ऐसा क्यों है?

लड़के और ख़ासकर अधिक उम्र के लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते? ये सवाल हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष रमेश कुमार वंकवानी लगातार उठा रहे हैं.

Father of Raveena and Reena Hindu girls who held protest at police station.

“You can kill me, I had the patience, but now I won’t leave.”

I spoke to his son Shaman who said that “Madam - we are not citizen of Pakistan.” “The police kept changing statements.” pic.twitter.com/ODWfIalnyJ